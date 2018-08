Após noitada, Viviane Araújo chega em casa de manhã e posta selfie mostrando o decotão

19/08/2018 | 13:11



Viviane Araújo mostrou que a noite do último sábado, dia 18, foi boa! Isso porque a beldade postou em seu Instagram uma selfie em que aparece chegando em casa, na manhã desse domingo, dia 19. Revelando um decotão, a atriz mostrou o sol em seu rosto e ainda desejou aos fãs:

Bom dia, amores!

Vivi, que está solteira desde quando terminou seu namoro com Klaus Barros, aproveitou a noitada em um festival, chamado Garota VIP, que aconteceu no Rio de Janeiro. Antes de ir para a festa, ela mostrou o look na rede social e chegou a compartilhar outros cliques durante a diversão.

Os fãs dela logo a encheram de comentários, como:

Linda, diva, maravilhosa.

E também:

Como não admirar tanta beleza?