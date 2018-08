Estrutura desaba antes de show dos Backstreet Boys e ao menos 14 pessoas ficam feridas

19/08/2018 | 12:11



Antes mesmo que começasse, o show dos Backstreet Boys que iria acontecer em Oklahoma, nos Estados Unidos, no último sábado, dia 18, foi cancelado. Isso porque, por causa do tempo, ao menos 14 fãs da boyband que estavam esperando a apresentação começar foram machucados após um toldo desabar em cima deles, segundo informações do TMZ.

Após o acidente, os fãs com ferimentos receberam ajuda médica do lado de fora do WinStar World Casino and Resort e alguns chegaram a ser levados ao hospital. Os membros da banda logo se pronunciaram por meio do Twitter para falar sobre o assunto. Nick Carter, por exemplo, disse o seguinte na rede social:

Esperando e rezando por nossos fãs que foram machucados. Se nós pudermos nos apresentar hoje, nós estamos prontos. Mas a segurança vem em primeiro lugar.

Já Kevin Richardson, informou depois que o show seria cancelado:

Atualizando... infelizmente, por causa dos estragos causados pela tempestade do começo dessa noite, nós não poderemos realizar a performance hoje. A segurança está sempre em primeiro lugar. Guardem seus ingressos, porque os Backstreet Boys vão voltar!

Felizmente ninguém morreu, não é mesmo?