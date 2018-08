Agüero marca três, Gabriel Jesus quebra jejum e Manchester City faz 6 a 1

19/08/2018 | 11:38



O Manchester City não tomou conhecimento do Huddersfield e goleou o adversário por 6 a 1 neste domingo, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O argentino Agüero foi o destaque da partida ao marcar três gols. Gabriel Jesus também teve uma boa atuação e fez um. David Silva e Kongolo (contra) completaram a goleada. Stankovic descontou.

Participar da goleada foi também um alívio para o atacante brasileiro que enfrentava um jejum de três meses sem balançar as redes em um jogo oficial. Gabriel Jesus passou em branco os cinco jogos que disputou na Copa do Mundo da Rússia. Seu último gol em uma competição foi na rodada final do Inglês da temporada passada. Pela seleção brasileira ele marcou no amistoso preparatório para a Copa, nos 3 a 0 sobre a Austrália.

Atual campeão da competição, o Manchester City soma agora duas vitórias após duas rodadas e volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Wolverhampton. O Huddersfield, que perdeu as duas partidas que disputou, receberá Cardiff na busca pelos primeiros pontos na competição.

Com estádio lotado e empurrado pelos torcedores, o City não deu chances para o adversário. Pressionou desde o início e até que demorou para abrir o placar. O primeiro gol saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. O goleiro brasileiro Ederson cobrou tiro de meta na ponta direita. Agüero arrancou em velocidade, aproveitou que o goleiro Ben Hamer havia saído da meta e bateu por cobertura.

Seis minutos depois, Mendy arrancou pela esquerda, tabelou com Gabriel Jesus e perdeu a bola ao entrar na área. Gabriel pegou a sobra e bateu firme no canto direito do goleiro adversário para ampliar.

O Huddersfield estava perdido em campo e levou o terceiro aos 36. Mendy avançou mais uma vez pela esquerda e cruzou rasteiro. Hamer vacilou na hora de encaixar e soltou a bola nos pés de Agüero: 3 a 0.

O Manchester City relaxou com a vitória praticamente assegurada e viu o adversário diminuir aos 42. Após bola alçada na área, Mounié desviou na primeira trave e Stankovic apareceu para desviar para as redes.

Mas no segundo tempo o massacre continuou. Logo aos dois, David Silva cobrou falta com perfeição no ângulo e ampliou. Agüero ainda acertou a trave antes de fazer o quinto gol da equipe, o terceiro dele na partida. Aos 29, Mendy cruzou mais uma vez da esquerda e o argentino marcou.

Gabriel Jesus também perdeu uma boa oportunidade de fazer o sexto. Mas na sequência, o brasileiro fez boa jogada e tocou para Sané. Ele ficou de frente com Hamer e tentou tirar do goleiro. A bola acabou batendo em Kongolo e entrou: 6 a 1.

WATFORD VENCE - Também neste domingo, o Watford derrotou o Burnley por 3 a 1, fora de casa, e alcançou o seu segundo triunfo no Campeonato Inglês. Andre Gray, Troy Deeney e Will Hughes marcaram para os visitantes. Tarkowski descontou para o time anfitrião