Ao falar sobre medo, Luciano Huck relembra acidente de avião que sofreu com família

19/08/2018 | 11:11



No último sábado, dia 18, no Caldeirão do Huck, Luciano Huck foi até Farroupilha, no Rio de Grande do Sul, como parte do quadro Árvore dos Sonhos. Conversando com crianças de uma escola de ensino fundamental, o apresentador respondeu diversas perguntas. Por exemplo, ele foi questionado sobre qual é o maior medo dele:

- Essa é uma excelente pergunta, qual o meu maior medo. Quando você é pai, você tem uma vontade enorme de proteger seus filhos, sua família. E muitas vezes você perde o controle disso, que não depende só de você. Então, meu maior medo é de perder o controle do que posso fazer pelos meus filhos. A gente sofreu um acidente de avião, eu, meus filhos e minha mulher. E é um pouco angustiante, a gente gosta de ter a vida no controle, de você poder preservar seus filhos, protegê-los, prepará-los pro mundo, educar direito, não quer que fique doente, um monte de coisa.

Ele ainda continua:

- E, quando a gente caiu de avião, e meu filho tinha me perguntado Pai, esse avião é seguro? antes de entrar no avião e eu falei Claro, meu filho, pode entrar, e o avião caiu. E aí vem aquela reflexão de você perder o controle da sua vida, de perder o controle sobre a proteção dos seus filhos, o bem-estar da sua família. Então, desde então eu reflito muito sobre essa sua pergunta, do que que eu tenho medo. E eu tenho medo de algo de mau que aconteça com a minha família, com meus filhos... É isso, meu maior medo é esse. Boa pergunta.