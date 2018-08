Dançarina faz desabafo e novamente se defende de acusações de que teria dado drogas para Demi Lovato

19/08/2018 | 11:11



Com a suposta overdose de Demi Lovato, muitos rumores começaram a surgir sobre possíveis más influências para a cantora. Uma dessas pessoas é Dani Vitale, dançarina, que até sofreu ameaças dos fãs da estrela teen e quis se pronunciar para se defender.

Dessa vez, Dani novamente usou seu Instagram para falar sobre as acusações de que ela que teria sido a pessoa a fornecer drogas à Demi, no dia do incidente. No texto, ela diz o seguinte:

No meio de tudo, todo o meu ser ficou carregado de tristeza, confusão, amor e falta de esperança. Enquanto eu me focava na sobrevivência de um outro ser humano, em todos os aspectos, eu me coloquei de lado, como fazemos com as pessoas que amamos e que precisam da gente. Durante esse tempo, a veiculação na internet de uma história FALSA, acabou com a minha vida, a minha reputação, meu nome e tudo aquilo que eu trabalhei duro para conseguir.

Dani ainda continua:

Eu acabei não saindo da minha casa e nem da minha cama por três semanas. Carregada com uma depressão severa, medo, ansiedade, tristeza, raiva, nojo, entorpecida e outros adjetivos que eu estava sentindo e infelizmente não consigo encontrar palavras para isso. (...) Pela primeira vez eu estava testemunhando o quão doentes são algumas pessoas na internet.

Por fim, ela clama:

Eu NUNCA encostei ou VI alguma droga na minha vida inteira. EU NÃO USO DROGAS e nem encorajaria ou daria drogas para qualquer pessoa que eu amo.

Demi Lovato faria shows na América Latina, mas as apresentações foram canceladas.