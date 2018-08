Na França, 840 pontes correm o risco de desabar, segundo auditoria

19/08/2018 | 10:48



Paris, 19 - Uma auditoria financiada pelo governo da França concluiu que 840 pontes no país enfrentam problemas sérios e correm o risco de um eventual desabamento. O governo do presidente Emmanuel Macron já prometeu mais gastos em infraestrutura, mas o assunto ganhou mais força após o desabamento de uma ponte na vizinha Itália, que matou 43 pessoas.

As conclusões da auditoria foram publicadas neste domingo pelo Journal du Dimanche. Segundo ela, entre as 12 mil pontes mantidas pelo governo da França, um terço precisava de reparos e 7%, ou cerca de 840 pontes, apresentavam "risco de colapso" nos próximos anos e poderiam ser fechadas.

O estudo não abrange as milhares de outras pontes francesas mantidas pela iniciativa privada ou por governos locais.

Ministra do Transporte, Elisabeth Borne afirmou na semana passada que a manutenção de pontes era "prioridade" no governo atual. Fonte: Associated Press.