Agatha e Duda vencem checas e conquistam o World Tour Finals de vôlei de praia

19/08/2018 | 10:48



A dupla brasileira Agatha e Duda conquistou neste domingo o título do World Tour Finals, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia que reúne as dez melhores duplas da temporada. Nas areias de Hamburgo, na Alemanha, elas derrotaram na decisão as checas Hermannova e Slukova por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/19.

A outra dupla brasileira na disputa, Maria Elisa e Carol Solberg, perdeu para as australianas Artacho del Solar e Clancy na disputa do bronze e acabou na quarta colocação. O placar da partida terminou em 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 19/21 e 15/8.

Além de reunir as melhores duplas do ranking, a etapa também é a que distribui maior premiação da temporada. Com o título, Agatha e Duda, que haviam terminado em segundo lugar em 2017, dividirão um prêmio de R$ 500 mil.

"Nos fomos prata no ano passado. Quando eu entrei na arena esta manhã eu pensei que teríamos uma nova oportunidade. E sim, nós conseguimos. Acho que esse ano foi mais difícil. Tivemos seis jogos muito difíceis. Estamos muito felizes", comemorou Agatha.

Agatha e Duda fizeram duas partidas neste domingo. Primeiro, tiveram que enfrentar as compatriotas Maria Elisa e Carol Solberg nas semifinais do torneio. O duelo foi marcado por bastante equilíbrio. Agatha e Duda venceram a primeira parcial por 31 a 29. Na sequência, fizeram 21 a 18 e avançaram para a decisão.

Na final, Ágatha e Duda não esboçaram cansaço após a desgastante partida. As brasileiras tomaram conta do jogo e conseguiram a segunda vitória sobre as checas na competição. As duplas já haviam se enfrentado pela fase de grupos.