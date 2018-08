Marília Mendonça e Shania Twain se apresentam na Festa do Peão de Barretos

19/08/2018 | 10:11



E a Festa do Peão de Barretos continua a todo vapor! Dessa vez, para embalar a noite do último sábado, dia 18, Marília Mendonça foi uma das atrações a agitar o público. Confira, a seguir, tudo o que rolou no evento!

A sertaneja mudou o estilo de vida e adotou uma alimentação mais saudável, o que só fica cada vez mais visível com os looks que a cantora tem usado! Para a ocasião, ela optou por um vestido curtinho e justinho.

A atração internacional ficou por conta da diva country, Shania Twain! A beldade, que recebeu quatro milhões de reais para se apresentar no festival, caprichou na fenda em seu look.

Quem esteve por lá para acompanhar tudo de perto foi Zilu Camargo e seu atual namorado, Marco Ruggiero.