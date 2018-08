Halep vence mais uma e encara algoz de Kvitova na final em Cincinnati

18/08/2018 | 23:38



A romena Simona Halep mostrou força neste sábado ao espantar a "zebra" e confirmar seu lugar na final do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. A atual número 1 do mundo emplacou a nona vitória consecutiva no circuito ao superar a jovem bielo-russa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h16min de confronto.

Halep não perde desde a queda precoce em Wimbledon, quando se despediu na terceira rodada. Desde então, foi campeã do Torneio de Montreal, na semana passada, e vem caminhando para o segundo título consecutivo, na quadra dura de Cincinnati, na reta final de sua preparação para o US Open.

Para tanto, ela precisou superar neste sábado Sabalenka, de apenas 20 anos. A atual 34ª do mundo, sensação desta semana, havia eliminado em seu caminho até a semifinal a checa Karolina Pliskova (9ª pré-classificada), a francesa Caroline Garcia (6ª) e a local Madison Keys (13ª), na sexta-feira.

Halep, contudo, não se intimidou com o bom momento da rival e foi para cima. Ela chegou a sofrer uma quebra de saque em cada set, mas não teve a vitória sob ameaça. A líder do ranking faturou cinco quebras de serviço ao longo dos dois sets e encaminhou a vitória, sem maiores sobressaltos.

No domingo, a tenista da Romênia vai disputar sua sexta final da temporada, em busca do quarto título de 2018. Ela foi campeão de Roland Garros e amargou o vice-campeonato no Aberto da Austrália.

Sua rival na final será a holandesa Kiki Bertens, responsável por eliminar, de virada, a checa Petra Kvitova também neste sábado, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2, em 1h54min de duelo.

Será o quinto confronto entre Halep e Bertens no circuito profissional. A favorita leva vantagem no retrospecto direto, com três vitórias e uma derrota.