Em dia de homenagens, seleção de vôlei fecha série de amistosos sem vencer EUA

18/08/2018 | 23:01



A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu a quarta derrota consecutiva para os Estados Unidos, na noite deste sábado, no encerramento da série de amistosos entre as duas seleções, visando a preparação para o Mundial, no próximo mês. Com o resultado, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães encerrou a sequência de jogos sem vencer o rival.

Neste sábado, as brasileiras voltaram a ser dominadas pelas norte-americanas, que fecharam o jogo pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 18/25, 26/24 e 25/13. O duelo que o Brasil mais se aproximou da vitória foi o disputado na quinta, quando elas abriram 2 sets a 0 no placar, mas cederam a virada.

Para o quarto e último duelo da série, Zé Roberto escalou neste sábado a seleção com Roberta, Tandara, Rosamaria, Gabi, Thaisa, Bia e a líbero Gabiru. Novamente o treinador fez testes ao longo dos quatro sets do jogo ao colocar em quadra Amanda, Dani Lins, Fernanda Tomé e Carol. Sem sucesso. Como aconteceu nos jogos anteriores, a seleção abusou dos erros, principalmente na recepção.

O maior destaque da partida foi a ponteira norte-americana Madi Kingdon, com 23 pontos. Pelo Brasil, a maior pontuadora foi a atacante Gabi, com 17. "Tivemos muita coisa boa e ao mesmo tempo muito o que melhorar. Acredito que a evolução do time foi notória desde o primeiro jogo em Brasília. E esse é o caminho. Para isso que serviram estes amistosos, enfatizar os nosso acertos, mas também os erros", comentou Tandara, responsável por 11 pontos.

A ponteira Rosamaria também analisou a sequência de jogos. "Os amistosos serviram como parâmetro de onde temos que melhorar. Jogamos contra o atual campeão da Liga das Nações. Temos que melhorar nossa velocidade de jogo, elas estão ainda acima. O time melhorou do primeiro jogo até hoje, sabemos os pontos positivos e negativos, então vamos buscar evoluir", declarou.

O grupo atual deve contar ainda com os reforços de Natália, Fernanda Garay e Suelen para a disputa do Torneio de Montreux, na Suíça, entre os dias 4 e 9 de setembro. Será o teste final da seleção brasileira para o Mundial, a ser realizado no Japão, a partir de 22 de setembro.

O quarto amistoso da série com os Estados Unidos foi disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A partida marcou a reabertura do local, que não contava com jogos da seleção desde a eliminação do time nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

HOMENAGENS - Antes da partida, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) promoveu homenagens ao time que conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Pequim, há dez anos. Estiveram presentes Fabi, Jaqueline, Fabiana, Carol Albuquerque, Fofão, Sassá, Thaísa, Paula Pequeno e o próprio Zé Roberto. Apenas Mari, Walewska e Valeskinha não puderam comparecer.