Presidente da Câmara de Mongaguá assume Prefeitura

18/08/2018 | 21:09



Rodrigo Cardoso Biagioni, o Rodrigo Casa Branca (PSDB), assumiu a prefeitura de Mongaguá na tarde deste sábado, 18. Na sexta-feira, 17, os vereadores da Câmara de Mongaguá, no litoral paulista, aprovaram por maioria a cassação do prefeito Artur Parada Prócida (PSDB) e do vice Márcio Melo Gomes, o 'Márcio Cabeça'.

O ato deste sábado teve a presença dos vereadores Ari, Prof. Alex, Carlão da Imobiliária, Carlos Cafema, Dr. Pedro, Luciano Lara, Léo e Tubarão. O agora prefeito conversou com trabalhadores da prefeitura e vistoriou as dependências do Paço Municipal, acompanhado por integrantes da Guarda Civil Municipal.

De forma pacífica, Márcio Cabeça, então prefeito interino, entregou as chaves da Prefeitura, logo após ser notificado sobre a decisão da Câmara de Mongaguá sobre a cassação.

Prócida foi preso pela Polícia Federal em maio, na Operação Prato Feito. O então prefeito mantinha oculta uma fortuna em dinheiro vivo em um guarda-roupa em sua casa - R$ 4.613.610 e mais US$ 216.763 - em cédulas empilhadas organizadamente. O tucano continua preso.

A Prato Feito põe sob suspeita pelo menos 30 prefeituras paulistas por fraudes. Treze prefeitos são investigados, além de quatro ex-prefeitos, 27 funcionários públicos, um vereador e 29 empresas. Também são alvo da PF e do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União secretários municipais e lobistas.

A PF pediu a prisão de 62 investigados, mas a Justiça Federal autorizou em maio apenas buscas.