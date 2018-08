Renato Casagrande lidera no ES com 54% das intenções de voto

18/08/2018 | 20:44



O candidato a governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) lidera com 54% as intenções de voto no Estado, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite deste sábado, 18, pela TV Globo e G1.

Em seguida estão Rose de Freitas (Podemos) com 13%; Manato (PSL) com 4%; e André Moreira (PSOL), Professor Aridelmo Teixeira (PTB) e Jackeline (PT) com 1%. Houve 17% dos votos brancos e nulo. Não sabe/Não respondeu somou 9%.

Na modalidade espontânea da pesquisa Ibope, em que o pesquisador somente pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar, sem apresentar a relação de candidatos, Renato Casagrande (PSB) teve 19%; Manato (PSL) e Rose de Freitas (Podemos), com 1%; Professor Aridelmo Teixeira (PTB)com 0%. Outros obteve 10% e Branco/Nulo somou 17%. Não sabe/Não respondeu somou 52%

Já no quesito taxa de rejeição, Rose de Freitas (Podemos) obteve 31%; Manato (PSL), 22%; André Moreira (PSOL), 19%; Professor Aridelmo Teixeira (PTB), 17%; Jackeline (PT), 17%; Renato Casagrande (PSB), 14%. Não sabe/Não respondeu somou 27%

A pesquisa foi encomendada pela TV Gazeta. É o primeiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 812 eleitores em 32 municípios, com 16 anos ou mais de idade. A pesquisa foi feita entre 15 e 17 de agosto e tem os seguintes registros: no TRE: ES-09067/2018 e no TSE: BR-06548/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.