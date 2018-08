Soares elimina Melo e vai à semifinal do Masters de Cincinnati; Djokovic avança

18/08/2018 | 20:23



Em confronto brasileiro na quadra dura de Cincinnati, Bruno Soares levou a melhor sobre Marcelo Melo neste sábado e avançou à semifinal da competição norte-americana de nível Masters 1000. Soares e o escocês Jamie Murray superaram Melo e o polonês Lukasz Kubot pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (6/8) e 10/6, em 1h56min de confronto.

Soares e Murray, que formam a dupla cabeça de chave número quatro do torneio, dominaram o primeiro confronto entre os dois duplistas brasileiros na temporada. No segundo set, a parceria chegou a desperdiçar quatro match points. Mas não deixou a vitória escapar no match tie-break, contra os cabeças de chave número cinco.

Soares e Murray, atuais vice-campeões em Cincinnati, vivem situação mais favorável no circuito. Há duas semanas, eles foram campeões do Torneio de Washington. Na sequência, ainda neste sábado, eles vão enfrentar o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, que avançaram na chave ao superarem os espanhóis Feliciano e Marc López por 6/3 e 7/5.

"O jogo foi decidido muito nos detalhes. Tivemos algumas chances para quebrar e sacar para o primeiro set. Não conseguimos aproveitar. Depois, no segundo, tivemos de novo as chances, mas acabamos não aproveitando. Aí conseguimos nos recuperar de um match point abaixo para ir para o match tie-break. E eles jogaram melhor, estiveram sempre na frente", analisou Marcelo Melo.

Enquanto Soares e Murray miram a final da competição, Melo e Kubot vão se concentrar agora na reta final da preparação para o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. A competição em Nova York terá início no dia 27.

DJOKOVIC VENCE - Na chave de simples, o sérvio Novak Djokovic enfrentou mais uma dura batalha em Cincinnati neste sábado. O ex-número 1 do mundo suou para superar o croata Marin Cilic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 2h32min de confronto.

O atual número 10 do mundo, que só venceu em sets diretos a partida de estreia, ainda que com certa dose de sofrimento, fez uma boa primeira parcial. Mas passou a oscilar no segundo set. Nesta parcial, sofreu duas quebras de saque, faturou apenas uma e Cilic buscou o empate.

No terceiro set, Djokovic abriu 3/0 logo de cara. Mas o número sete do mundo, atual vice-campeão do Aberto da Austrália, buscou o empate. Cilic, contudo, voltou a oscilar e permitiu nova quebra do campeão de Wimbledon, que sacramentou o triunfo.

Em busca do primeiro título em Cincinnati, após cinco vice-campeonatos, o tenista da Sérvia espera agora pelo duelo entre o suíço Roger Federer e o belga David Goffin, que se enfrentam ainda neste sábado.