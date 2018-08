Hamburgo avança e Stuttgart cai na estreia na Copa da Alemanha

18/08/2018 | 20:13



À espera do início do Campeonato Alemão, as principais equipes do país foram a campo neste sábado para a disputa da primeira fase da Copa da Alemanha. E, após correr risco de rebaixamento na temporada passada no Alemão, o Hamburgo fez bonito em sua estreia na outra competição nacional.

Jogando fora de casa, o time avançou à segunda fase ao derrotar o TuS Erndtebrueck, da quarta divisão, pelo placar de 5 a 3. Pierre-Michel Lasogga foi o destaque dos visitantes ao balançar as redes duas vezes. Jann-Fiete Arp, Orel Mangala e Lewis Holtby, de pênalti, marcaram os demais gols do Hamburgo.

Enquanto o Hamburgo espantava a "zebra", o Stuttgart decepcionava sua torcida. A equipe foi eliminada logo na estreia ao ser batida pelo Hansa Rostock, da terceira divisão, por 2 a 0. Cebio Soukou e Mirnes Pepic marcaram os gols da partida disputada na casa do Hansa.

Também pela primeira fase da competição, o Mainz 05 bateu o Erzgebirge Aue por 3 a 1, fora de casa, e o Sandhausen aplicou 6 a 0 no Oberhausen.

Mais cedo, garantiram vaga na segunda fase da Copa da Alemanha o Bayern de Munique, atual vice-campeão, o Bayer Leverkusen, o Wolfsburg, o Hoffenheim e o Werder Bremen. Já o Eintracht Frankfurt, campeão do torneio na temporada passada, foi eliminado de forma precoce, logo em sua estreia.