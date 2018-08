Novela O Sétimo Guardião terá a maior cidade cenográfica da história, diz colunista

18/08/2018 | 21:11



O Sétimo Guardião próxima produção de Aguinaldo Silva promete dar o que falar! De acordo com Flávio Ricco, a novela contará com a maior cidade cenográfica da história da Globo, com nada mais, nada menos que 18.500 metros quadrados.

Com Marina Ruy Barbosa como protagonista, a trama substituirá O Segundo Sol e o que não faltam são investimentos na estrutura que dará vida à historia. O colunista revelou que o objetivo da emissora seria concentrar todas as gravações em seus estúdios.

Por isso, a construção de Serro Azul, repleta de casas, ruas e prédios como uma delegacia e uma prefeitura. Parte da equipe foi até Minas Gerais para a gravação de alguns stock shots, mas o foco principal está concentrado dentro da cidade cenográfica.