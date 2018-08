Selena Gomez estaria torcendo para que Justin Bieber não se case, segundo veículo

18/08/2018 | 21:11



No começo de julho de 2018, Justin Bieber anunciou que está noivo da modelo Hailey Baldwin, mas parece que nem todo mundo está contente com essa notícia.

Segundo o site Hollywood Life, Selena Gomez anda bem instável com o casamento de Justin e Hailey, e estaria torcendo para que não acontecesse. O veículo afirmou que uma fonte próxima a Selena contou que ela estaria secretamente torcendo para que seu ex não suba ao altar com Baldwin e que os dias mais felizes de Sel teriam sido ao lado de Bieber.

O site fala que Selena nunca tentaria perturbar o casal, mas que isso não muda o fato de que ela sinta que é a pessoa certa para Justin, e não Hailey. E que se eles não se casarem, existem maiores possibilidades de Selena e Justin conseguirem reatar.

Outra fonte, dessa vez próxima da modelo, teria dito ao Hollywood Life que Baldwin tem medo de que Selena ainda sinta algo por Justin e que algum dia ela tente voltar com ele. Hailey sabe que Justin a ama, mas que o primeiro amor do cantor foi Selena Gomez, diz a suposta fonte.