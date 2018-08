Azulão vence e dispara

Da Redação



18/08/2018 | 22:11



Após dois empates consecutivos, o São Caetano voltou a sorrir na Copa Paulista. Ontem à tarde, o time capitaneado pelo técnico Pintado venceu o Santos, por 1 a 0, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, com gol marcado pelo volante Cristian, ex-Corinthians, mas apenas aos 30 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Azulão disparou na liderança do Grupo 3, com 11 pontos, contra oito do Taubaté. Já o Santos sofreu a segunda derrota consecutiva – havia sido goleado (3 a 0) pelo time do Vale do Paraíba na terça-feira e acumula seis pontos, na quarta colocação.

Apesar da posse de bola no começo do jogo, o Azulão não criava oportunidades que levassem perigo à meta adversária. A dificuldade para chegar ao ataque foi visível durante praticamente todo o confronto. Mesmo assim, a equipe desperdiçou algumas oportunidades ainda na etapa inicial.

A partida teve leve melhora no segundo tempo, já que Pintado realizou duas substituições que mudaram a direção do confronto.

O meio-campista Paulinho saiu para dar lugar a Gerley, que acabou dando o passe para o experiente volante Cristian mandar a bola para o fundo da rede adversária, quando o cronômetro marcava 30 minutos.

Cristian entrou na vaga de Rafael Sayão, numa decisão mais que acertada do treinador da equipe, que já no empate sem gols com o São Bernardo, quarta-feira, também no Anacleto Campanella, tinha manifestado no vestiário o desejo de apostar na experiência do meio-campista.

O São Caetano retorna aos campos somente no sábado, quando irá a Santo André para o clássico regional contra o Ramalhão, às 15h, no Estádio Bruno Daniel.



NA COLA

O Taubaté, que também está na briga pela liderança, folgou na rodada. O time do Vale do Paraíba volta a campo na quarta-feira, diante do Água Santa, em Diadema. <TL>