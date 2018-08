Tigre faz a festa no 500º jogo

Daniel Tossato



18/08/2018 | 21:37



O São Bernardo bateu o Água Santa por 2 a 0, ontem à tarde, no Estádio 1º de Maio, pela quinta rodada da Copa Paulista. Com isso, teve dois motivos para comemorar, já que, além de deixar o campo vitorioso no jogo de número 500 de sua história, alcançou o terceiro lugar no Grupo 3, com sete pontos, em busca dos líderes. Já o Netuno, de Diadema, ainda amarga a última posição, com apenas um.

Sem muitas dificuldades e com inúmeras chances desperdiçadas, o Tigre viu mantido o jejum de quatro anos sem perder para um rival do Grande ABC. Com o triunfo de ontem, são cinco vitórias e dois empates desde 2014.

Com bom controle de bola e tentativas de passes em profundidade, o São Bernardo buscou o domínio durante todo o jogo. Com um time formado por jogadores mais novos, o Água Santa cedeu espaços, deixando o caminho mais fácil para a vitória dos donos da casa.

Foi em tentativa de lançamento que saiu o primeiro gol do confronto, marcado por Luiz Felipe, logo aos quatro minutos. Praticamente sem marcação, o atacante dominou a bola cara a cara com o goleiro Júlio Cesar, que nada pôde fazer.

Diante do bom momento do São Bernardo, que tocava a bola com facilidade em seu setor ofensivo, o Água Santa assistiu o meia Samuel, do Tigre, realizar jogada de efeito a área e quase marcar o segundo gol.

Nas poucas tentativas de avançar ao ataque, o Netuno não conseguia furar o bloqueio armado pela defesa do São Bernardo. O zagueiro Dogão atuou como verdadeiro xerifão no sistema defensivo.

O Água Santa iniciou o segundo tempo mais determinado. Conseguiu, mesmo que por instantes, furar a marcação adversária em três oportunidades. No entanto, em nenhum dos lances realmente levou perigo.

Na sequência, após bate rebate na área do Água Santa, o atacante Gustavinho dominar a bola e arrematou para o gol, ampliando o placar no 1º de Maio.

Ainda mais tranquilo, o São Bernardo tocou a bola e administrou a vantagem até o apito final do árbitro.

O São Bernardo voltará a campo contra o Bragantino, às 20h de quarta-feira, em Bragança Paulista.