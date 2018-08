Homem é preso após tentativa de roubo de moto em Santo André

Miriam Gimenes



18/08/2018 | 21:16



Um homem foi preso e outro conseguiu fugir após tentarem roubar uma moto Yamara Teneré na tarde de ontem, em Santo André.

Segundo informações dos políciais que cuidaram do caso, os dois estavam em uma Yamaha Faser, na esquina da Avenida Portugal com a Rua Prefeito Justino Paixão, quando tentaram assaltar um motociclista. Ao notarem a tentativa de roubo, os guardas civis interviram e os assaltantes tentaram fugir pela Avenida Perimetral, onde, logo depois, largaram a moto. Um deles não foi capturado e Lucas Pedro de Souza, 19 anos, disparou duas vezes contra os policiais, com um revólver calibre 32, mas a munição não deflagrou.

Ele foi preso e levado para o 1ºDP de Santo André, onde foi constatado que a moto que eles utilizavam também havia sido roubada.