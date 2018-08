Virada Cultural Descentralizada começa amanhã em São Bernardo

Miriam Gimenes



18/08/2018 | 18:06



O que não falta em São Bernardo é comemoração pelos 465 anos da cidade, que serão completos nesta segunda-feira. Amanhã, a partir das 10h30, terá início a programação, que só terá fim às 17h do dia seguinte, com o Best Trick de Skate, no Parque da Juventude Città Di Maróstica. Serão 24 horas de atividades culturais nos principais equipamentos culturais da cidade como a Biblioteca Monteiro Lobato, Câmara de Cultura Antonino Assumpção, Divisão de Ações Ligadas à Juventude e Parque da Juventude Città di Maróstica. Entre as atividades estão eventos literários, música, cinema, circo, entre outros.Confira, abaixo, a programação e os endereços dos respectivos locais dos eventos:

19 de agosto (domingo)

10h30 - Câmara de Cultura Antonino Assumpção

Projeto Ligando os pontos da memória… - Roteiro Centro

12h às 23h59 - Espaço de Ações Ligadas à Juventude

12h às 13h: Recepção + recreação (piscina de bolinhas, cama elástica, futebol de sabão, ping pong, entre outras atrações)

12h às 22h: Julio - Arena Flash

14h às 15h: Teatro

16h às 17h: Zumba, com Nara e grupo

18h às 20h: Batalha de arte

19h às 20h: Batalha de rimas (grupos Riacho Grande e Rudge Ramos)

20h às 21h: Street dance

21h: Ensaio Coletivo do FotoClube ABC

23h às 0h: Circo

12h às 23h59 - Biblioteca Monteiro Lobato

12h - Contação de histórias e Piquenique literário, com os servidores da Rede de Bibliotecas do município

14h - Oficina Cultural “Clube de Leitores” e Piquenique, com Mara Aline

14h30 - Apresentação de Dança Cigana, com Marisa Loporchio

15h - Apresentação musical em homenagem à música bernardense com lançamento do CD Sístole, com Stefano Moliner

16h - Palestra/show sobre a história da música brasileira, com Irajá Pinto

17h - Ballet Fareta Sidibé e Ballet do Guiné

18h - Canja com Grupo de Música Árabe

19h - Apresentação da cantora angolana Jéssica Areia

20h - Os Escolhidos, apresentação de grupo vocal formado por congoleses e angolanos com declamação de poesias e músicas

21h - Triptico. Música e mostra de danças latinas

22h às 23h59 - Jogos de RPG

16h - Teatro Martins Pena

Festival de Corais

20 de agosto (segunda-feira)

0h às 6h - Espaço Divisão de Ações para a Juventude

0h - Circo

1h às 6h: Cine Cajuv

0h às 10h - Biblioteca Monteiro Lobato

Jogos de RPG

17h - Parque da Juventude Città Di Maróstica

Best Trick de Skate

Espaço da Divisão de Ações Ligadas à Juventude (Avenida Redenção, 271, Centro)

A diversão continua nesse espaço a partir das 12h do dia 19 até às 6h do dia 20, com teatro, recreação com piscina de bolinhas, cama elástica, futebol de sabão, ping pong, zumba, batalha de rimas, street dance, ensaio do coletivo do FotoClube ABC e Cine Cajuv.

Biblioteca Monteiro Lobato (Rua Dr. Flaquer, 26, Centro)

Pioneira em organizar a Virada Cultural na cidade, a Biblioteca Monteiro Lobato vem com uma programação especial com o tema “Música de Todos os Cantos”. As atividades começam às 12h do dia 19 até às 10h do dia 20. O espaço contará com um grande sarau musical que terá danças brasileiras, africanas, árabes, cigana e latinoamericana.

Teatro Martins Pena (Praça Marquês de Alegrete, 44, Vila Gonçalves)

A cada do Centro Livre de Música (CLM) e da Corporação Musical Carlos Gomes contará com um festival de Corais, que trará ainda mais beleza melódica à 1ª Virada Cultural Descentralizada. O evento começa às 16h, do dia 19.

Parque da Juventude Città di Maróstica (Avenida Armando Ítalo Setti, 65, Centro)

O encerramento da Virada será no tradicional parque que leva o nome da cidade-irmã de São Bernardo, com a apresentação do Best Trick de Skate, um torneio com as melhores manobras, a partir das 17h do dia 20.