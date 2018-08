Pista dupla nas margens da Linha Camargo é entregue

Ato oficial realizado na manhã de hoje marcou a entrega das obras de construção de pista dupla nas margens do córrego da Linha Camargo, viário que passou a interligar as Avenidas Osvaldo Fregonezi, José Odorizzi e dos Flamingos, no bairro Alves Dias, em São Bernardo. O trecho faz conexão com o pacote de obras de mobilidade urbana na região como o futuro corredor Leste-Oeste e o Viaduto Castelo Branco.

A entrega do viário compreende extensão de 1.300 metros e custou aproximadamente R$ 1,1 milhão. A intervenção foi finalizada em 90 dias.

“A população desta região sofreu muito no passado, porque estava esquecida. Esta obra ficou dois anos parada. Nós adequamos o contrato e garantimos todos os destraves para possibilitar um projeto efetivo para esta região muito importante para a cidade, com grande potencial de comércio, industrial e com os seus moradores”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

O pacote foi acompanhado de iluminação por todo o trecho, guias e sarjetas e malha asfáltica.