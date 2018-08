Barro Branco ganha praça revitalizada

Da Redação



18/08/2018 | 17:30



A Prefeitura de Ribeirão Pires entregou, hoje, a revitalização da Praça Lucas Silva de Sousa, no Barro Branco. O local recebeu, nas últimas semanas, série de intervenções executadas por profissionais da Secretaria de Infraestrutura Urbana.

A quadra de areia no local foi reformada e recebeu novas traves, novas redes, reposição de areia, pintura e troca do portão social. No entorno da quadra, o calçamento da praça foi refeito e a Prefeitura implantou nova área de convivência para os moradores, estacionamento, paisagismo, academia ao ar livre e iluminação de LED.



“Entregamos com grande alegria mais um espaço público, voltado à prática de atividades recreativas, esportivas e de lazer, totalmente revitalizado aos moradores. Trabalhamos intensamento no último ano para colocar questões financeiras e administrativas em ordem para que, a partir desse ano, tivéssemos condições de realizar melhorias e desenvolver projetos que impactam positivamente na vida dos cidadãos ribeirão-pirenses”, afirmou o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB).