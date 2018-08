Líder da temporada, Daniel Serra faz a pole na etapa de Campo Grande da Stock Car

18/08/2018 | 16:50



Líder e atual campeão da Stock Car, o piloto Daniel Serra repetiu o desempenho nos treinos da Corrida do Milhão e cravou, no treino classificatório deste sábado, a pole position para a etapa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O piloto da Cimed Racing marcou 1min24s584 e ficou 0s027 à frente de Felipe Fraga, segundo colocado. Um dos postulantes ao título, Max Wilson largará em terceiro.

Felipe Fraga ficou muito perto de chegar em primeiro. Fez a melhor parcial no primeiro e terceiro setores da pista, mas não conseguiu ser mais rápido que Daniel Serra no treino. Os dois são fortes candidatos ao título da Stock Car nesta temporada.

Dono do maior número de vitórias em Campo Grande, Cacá Bueno ficou com o quarto lugar. Ele teve bom rendimento no começo da atividade mas não manteve o ritmo. A quinta posição é de Lucas Di Grassi, seguido de Thiago Camilo e Rafael Suzuki. Vencedor da Corrida do Milhão há duas semanas, Rubens Barrichello largará em oitavo, à frente de Gabriel Casagrande.

O grupo dos dez primeiros colocados foi completado por Marcos Gomes. Campeão em 2015, o companheiro de equipe de Fraga e Cacá Bueno e atual vice-líder na temporada, teve desempenho abaixo do esperado e largará muito atrás de Daniel Serra. Átila Abreu é o 14º colocado.

A etapa de Campo Grande da Stock Car terá rodada dupla neste domingo. A largada da primeira prova na capital do Mato Grosso do Sul está marcada para as 13 horas. Já a segunda corrida tem início previsto para as 14h05.