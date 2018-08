Kim Kardashian desabafa sobre dificuldade de locomoção

18/08/2018 | 16:11



Kim Kardashian nunca definiu tão bem a expressão: É muito difícil ser eu. A socialite compartilhou um vídeo em seu InstaStory na última sexta-feira, dia 17, no qual ela fala a respeito da dificuldade que vem enfrentando para se locomover.

Com mais de 116 milhões de seguidores, Kim, ao lado de suas irmãs que formam o clã Jenner-Kardashian, é um dos grandes fenômenos da mídia hoje em dia. Com uma legião de fãs, a beldade é conhecida por adorar exibir suas curvas e dar o que falar! Porém, desta vez, não foi este o motivo que chamou atenção para ela.

A socialite desabafou em seu Instagram sobre a dificuldade que enfrenta ao andar pelas ruas. No vídeo ela falou que devido à quantidade de fãs que tentam se aproximar, seu seguranças tiveram não que escoltar somente ela, mas sim o carro, em movimento, literalmente.

As coisas ficaram muito loucas com as pessoas se aproximando do nosso carro quando estamos dirigindo. Meus seguranças tiveram que andar ao lado do carro, explicou.