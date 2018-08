Selena Gomez passa mensagem inspiradora sobre seu transplante de rim

18/08/2018 | 16:11



Selena Gomez falou abertamente sobre seu transplante de rim durante o WE Day!, um evento de caridade para crianças, que foi gravado em abril mas só foi ao ar na última sexta-feira, dia 17 de agosto.

Durante a ação, Sel apresentou uma garota de oito anos de idade, Nellie Mainor, que sofre de uma rara doença renal e fez um discurso emocionante para a menina:

- Você está focada em transformar o mundo em um lugar mais esperançoso, você encoraja a mim e todos os meus amigos a fazerem o mesmo.

Ao falar de seu transplante, a cantora não escondeu todo o suporte de seus fãs e revelou que se sente sortuda por ter voz e assim, dividir sua história, retribuindo o amor dos fãs:

- Algumas pessoas me contaram como ouvir minha história ajudou a cada uma a encontrar coragem e ajudar outras pessoas a fazer doações. Eles me lembram como eu sou sortuda por ter uma plataforma onde posso compartilhar minha história com vocês e retribuir o amor.

Selena Gomez realizou um transplante de rim em setembro de 2017, por causa do lúpus, doença autoimune. Quem doou o rim foi sua amiga, a atriz Francia Raisa.