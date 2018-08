Divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt teria custado mais de cinco milhões de dólares

18/08/2018 | 16:11



Agenlina Jolie e Brad Pitt entraram com o pedido de divórcio em 2016, mas essa história parece não ter fim. De acordo com o Jornal Britânico, Daily Mail, o processo do divórcio já teria custado mais de cinco milhões de dólares, o equivalente a cerca de 20 milhões de reais, em despesas judiciais, e pode durar mais de dois anos.

Ainda de acordo com o veículo, uma fonte teria revelado que Brad e Angelina discordam sobre tudo, principalmente sobre a educação e a rotina de seus filhos. Além disso, a fonte ainda disse que Jolie pretende ter a guarda plena dos filhos e limitar ao máximo o contato do pai com as crianças.

A Justiça dos Estados Unidos já alertou a atriz de que ela perderia a guarda dos filhos caso não passasse o número de telefone das crianças ao pai. Logo em seguida, rumores sobre uma suposta demissão da advogada de Angelina, Laura Wesser, se espalharam. Segundo o site TMZ, a advogada não quis continuar no caso devido a ambição de Angelina Jolie, porém logo em seguida, a assessoria da atriz negou os boatos.