Ariana Grande fala sobre casamento após 'conhecer a pessoa certa'

18/08/2018 | 16:05



Ariana Grande e o comediante Pete Davidson, conhecido por participar do talk show americano Saturday Night Live, ficaram noivos em junho, após pouco mais de um mês de namoro. A rapidez com que as coisas aconteceram surpreendeu muitos fãs, mas Ariana disse que tudo aconteceu naturalmente.

Em entrevista ao canal do YouTube Zach Sang Show, Ariana revelou que nunca sonhou em se casar, mas que tudo mudou quando conheceu Davidson. "Eu não sou uma pessoa muito tradicional, então o fato de que eu vou me casar é algo que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei, eu nunca quis isso. "Eu ficava, tipo, f**a-se isso, não tem sentido. Tipo, qual é o sentido? Depois eu meio que entendi, assim que encontrei a pessoa certa", ela falou.

A cantora contou que conheceu Pete quando apresentou o Saturday Night Live em março de 2016. Antes de apresentar, ela conversou com vários roteiristas e participantes do programa, incluindo Pete. "Então ele estava lá, falando das ideias dele, e eu fiquei, tipo... 'ai meu Deus!'", contou Ariana. Na hora em que ela saiu da sala, disse para seu assessor que iria se casar com Pete.

Depois disso, Ariana contou que eles passaram anos sem se falar, até que se reencontraram neste ano, após a cantora terminar o relacionamento com o rapper Mac Miller. Questionada sobre como estão os planos para o casamento, a cantora falou apenas que está planejando, mas que "não vai contar a ninguém" até que esteja pronto.

Segundo a cantora, não houve um 'grande pedido', disse ela, afirmando que gostou que foi assim. "Ele não se ajoelhou, graças a Deus. Não, isso seria idiota", disse Ariana, que deixou claro que não tem pressa para subir ao altar. "Em breve", disse apenas.