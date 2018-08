Mbappé marca dois, Neymar faz de pênaltis e PSG vence de virada no Francês

18/08/2018 | 15:49



O Paris Saint-Germain venceu o Guingamp por 3 a 1 neste sábado, fora de casa, com uma grande atuação de Mbappé, que fez dois gols. Neymar marcou o outro de pênalti e Nolan Roux descontou para os visitantes. O resultado mantém o time de Paris com 100% de aproveitamento após duas rodadas disputadas no Campeonato Francês. O adversário ainda não pontuou.

O jovem francês precisou de apenas 45 minutos para mudar a história da partida. Em seu primeiro jogo após levantar a taça de campeão do mundo, ele entrou no segundo tempo e demonstrou que já readquiriu ritmo de jogo.

O Guingamp dominou o PSG na etapa inicial e abriu o marcador aos 19 minutos. Os visitantes aproveitaram um erro na saída de bola de Dagba. Coco roubou a bola, e tocou para Roux mandar para as redes. O segundo poderia ter vindo na sequência se não houvesse o árbitro de vídeo.

O goleiro Buffon saiu mal do gol, Thuram roubou a bola e cruzou para Benezet, que ganhou a disputa com Dagba e mandou para as redes. O árbitro pediu o auxílio do VAR, que enxergou falta no defensor do PSG. Neymar até então tinha atuação apagada.

No segundo tempo, Mbappé veio para o jogo e mudou tudo. Logo aos cinco, ele tocou para Neymar, que driblou Ikoko na área e foi derrubado. Pênalti que o próprio Neymar foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Neymar e Di Maria melhoraram após a entrada do francês. E a virada veio aos 36. O argentino lançou para Mbappé, que com tranquilidade apenas tirou do goleiro adversário. O terceiro veio aos 44. Neymar deu boa assistência, o francês saiu de novo de cara para o gol e com uma cavadinha sacramentou a vitória: 3 a 1.

O Paris Saint Germain volta a campo pelo Francês no próximo sábado, quando receberá o Angers. No dia seguinte, o Guingamp visita o Lille.