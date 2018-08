Brasil garante dupla feminina do vôlei de praia na decisão do World Tour Finals

18/08/2018 | 15:42



O Brasil já garantiu uma dupla na decisão do World Tour Finals, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia que reúne as melhores duplas da temporada, em Hamburgo, na Alemanha. Isso porque Agatha e Duda e Carol Solberg e Maria Elisa avançaram às semifinais e vão se enfrentar neste domingo. O duelo está marcado para as 5 horas (horário de Brasília).

Para alcançarem a semifinal, Carol Solberg e Maria Elisa só precisaram vencer uma partida neste sábado. Ao derrotarem as locais Julia Sude e Chantal Laboureur por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/17, em 43 minutos, elas asseguraram a primeira colocação no Grupo A, assegurando vaga direta na semifinal.

"Foi um jogo extremamente duro, acho que a chave foi manter a concentração, mesmo nos momentos ruins. Nos ajudamos muito, nos mantivemos unidas o tempo todo. Foi um diferencial. Mesmo quando tínhamos alguns pontos de vantagem, elas voltavam a encostar no placar. Vamos descansar, manter o foco e tentar se divertir na semifinal", afirmou Carol.

Já Ágatha e Duda precisaram entrar em quadra duas vezes neste sábado. No início do dia, elas bateram as checas Hermannova e Slukova por 2 a 1, com parciais de 21/16, 19/21 e 15/13), em 45 minutos. Nas quartas de final, também superaram Sude e Laboureur, por 12/21, 21/14 e 15/9.

"É muito especial estar pela terceira vez na semifinal aqui em Hamburgo, adoro essa cidade, a arena e atmosfera. Representar meu país de uma boa maneira é algo excelente, sabemos que será uma semifinal complicada, dois times que se conhecem bem, já se enfrentaram várias vezes. Será um grande espetáculo para as pessoas aqui. Temos que descansar, elas jogaram uma partida a menos e precisamos estar bem recuperadas", afirmou Agatha.

A competição tem formato diferente nesta temporada, com dois grupos de cinco times em cada chave. As equipes jogam entre si dentro dos grupos, com os primeiros colocados avançando direto às semifinais. Os segundos e terceiros disputam quartas de final. A decisão do bronze e ouro do feminino acontece no domingo.