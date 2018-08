Piores enchentes em um século em Kerala, na Índia, matam mais de 300 pessoas

18/08/2018 | 14:44



As piores enchentes a atingir o Estado de Kerala, no sul da Índia, em um século deixaram ao menos 324 mortos e forçaram mais de 200 mil pessoas a deixarem suas casas em busca de proteção em abrigos humanitários, de acordo com autoridades.

Milhares de pessoas encalhadas esperavam para serem resgatadas neste sábado, uma vez que parte do estado está parcialmente submersa.

Chuvas fortes atingiram partes do estado novamente nesta manhã, diminuindo as tentativas de implantar socorristas e obter suprimentos de socorro para áreas isoladas. Muitos está sem ajuda há dias, uma vez que estão em regiões que só podem ser alcançadas via barco ou helicóptero.

Mais de 300 mil pessoas se abrigaram em mais de 1.500 campos de resgate, disseram autoridades.

Autoridades caracterizaram as enchentes em Kerala como sendo as piores em um século, com chuvas em algumas áreas bem mais do que o dobro de uma temporada típica de monções.

As chuvas, que começaram em 8 de agosto, provocaram enchentes e deslizamentos de terra e desabamentos de casas e de pontes. Os meteorologistas esperam que as chuvas diminuam nos próximos dias. Fonte: Associated Press