Bruno Gagliasso visita projeto social em gravação do Criança Esperança

18/08/2018 | 14:11



Bruno Gagliasso está sempre envolvido em causas sociais. Dessa vez, o ator foi visitar a sede da Central Única das Favelas (CUFA), na zona norte do Rio de Janeiro, para gravar uma matéria para o Criança Esperança.

Bruno assistiu as apresentações de alunos e professores das oficinas de teatro, capoeira, basquete, dança afro e skate. O ator não poupou elogios aos alunos e ressaltou a importância da arte na vida dos jovens:

- É muito bom vir aqui e saber que podemos encontrar esperança embaixo de um viaduto, através da arte, da cultura e do esporte. Todos esses jovens aqui da CUFA estão de parabéns por renovarem as suas esperanças e as de tantos outros.

A CUFA é uma organização, localizada no Viaduto de Madureira, fundada pelo rapper MV Bill e há 20 anos promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes e cultura para os jovens da periferia. Alguns alunos da CUFA se apresentaram no Criança Esperança.