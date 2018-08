Após doar o cachorro e ouvir críticas, Mayra Cardi desabafa: Desejo tudo que você deseja para mim em dobro

18/08/2018 | 14:11



Mayra Cardi e Arthur Aguiar se pronunciaram por meio das redes sociais para explicar o motivo de eles terem doado o cãozinho deles, Pipoca. O casal contou que, por causa do piso de porcelanato, o cachorro foi morar na casa de uma amiga já que, segundo a life coach, não daria para mudar de casa agora, por ela estar na reta final da gravidez.

Após ouvir diversos comentários sobre essa decisão, Mayra resolveu desabafar em seu Instagram. Ao postar uma foto sua evidenciando a barriguinha, ela escreveu o seguinte texto:

A gente só pode deixar transbordar para fora tudo que temos por dentro. Se temos muito amor e doçura esse amor e doçura sairá da nossa mente nossos lábios como mel e nossas palavras e letras acalmarão não só quem a escuta, mas principalmente o nosso coração. Se ódio, mágoa, raiva, rancor estiver dentro de si, somente espinhos e o gosto amargo das palavras poderão sair de dentro de nós. Se você é uma pessoa que tem reclamado muito, xingado muito, falado mal das pessoas a sua volta, pare e pense o quanto se alimentar dessa energia não positiva pode te ajudar a ser melhor para você mesmo ou a chegar onde você tanto quer e não chegou...

Ela ainda continua:

Às vezes é necessário olharmos para dentro de nós antes de olhar tanto para fora. Julgar, refletir e reavaliar as próprias atitudes é a única maneira de colaborar para que a nossa vida seja melhor. Quanto tempo você gasta vivendo, olhando, palpitando, visualizando a vida de fora? Bom sábado para todos, desejo do fundo do meu coração tudo que você deseja para mim em dobro e que Deus possa te dar essa graça uma vez que você a quer tanto com certeza merece o dobro de seus próprios desejos e pensamentos.