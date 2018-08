Bayern avança na Copa da Alemanha e brasileiro faz três em goleada do Hoffenheim

18/08/2018 | 13:00



O Bayern de Munique encontrou dificuldade, mas conseguiu vencer o Drochtersen/Assel, da quarta divisão do futebol alemão. Com um gol de Lewandowski aos 36 minutos do segundo tempo, o atual hexacampeão nacional venceu por 1 a 0, fora de casa, em sua estreia na Copa da Alemanha. O resultado classifica a equipe para a segunda fase da competição.

Quem também sofreu para avançar no torneio foi Bayer Leverkusen. No duelo que marcou a estreia do brasileiro Paulinho pelo clube alemão, a equipe derrotou o Pforzheim, da quinta divisão, por 1 a 0, na casa do adversário. O meia-atacante convocado por Tite para os amistosos da seleção brasileira de setembro entrou no segundo tempo e passou em branco. Alario fez o gol da vitória.

O destaque desta rodada inaugural, no entanto, ficou por conta do brasileiro Joelinton, ex-Sport. Ele marcou três gols e comandou a goleada do Hoffenheim por 6 a 1 sobre o Kaiserlautern. Schulz, Kaderabek e Brenet completaram o placar para o time visitante. Spalvis descontou.

O Werder Bremen também goleou o Wormatia, fora de casa, por 6 a 1. Eggestein, com dois gols, foi o destaque da partida. O Wolfsburg, fora, venceu o Elverberg por 1 a 0 com um gol de Ginczek.

Ainda neste sábado, o Nuremberg derrotou o Link por 2 a 1, fora, e o Duisburg bateu o Dassendorf por 1 a 0, também longe de seus domínios. O único visitante que surpreendentemente perdeu na estreia da Copa da Alemanha foi o Eintracht Frankfurt, que foi superado pelo Ulm, da quarta divisão alemã.