Grupo pró "Brexit duro" ganha aliado de peso para combater propostas de May

18/08/2018 | 12:51



O ex-líder do Partido da Independência do Reino Unido Nigel Farage disse neste sábado que esta se juntando a um grupo de pressão pró-Brexit para se opor a primeira-ministra britânica, Theresa May, e seu plano de estreitar os laços com a União Europeia (UE).

Farage foi uma figura chave na decisão de realização de um referendo em 2016 sobre uma saída da União Europeia (Brexit) e ajudou a liderar a bem-sucedida campanha.

O Reino Unido deve deixar a UE em 29 de março, mas as negociações de divórcio amigável seguem complicadas.

A proposta de May de manter laços econômicos estreitos foi recebida friamente pela UE e enfureceu os defensores do Brexit, que dizem deixar o Reino Unido amarrado ao bloco. Fonte: Associated Press