Nick Jonas e Priyanka Chopra anunciam o noivado

18/08/2018 | 11:15



Nick Jonas e Priyanka Chopra anunciaram oficialmente o noivado! Os rumores já haviam começado quando a atriz apareceu com um anel de diamantes, agora, está mais do que confirmado! O anúncio foi feito pelo próprio cantor, que publicou uma foto dos dois no Instagram. Na legenda, se declarou:

A futura Sra. Jonas. Meu coração. Meu amor.

Lembrando que recentemente Nick apresentou sua família para a amada, que é 11 anos mais velha.

Atualmente, ambos estão na Índia, dessa vez para que o músico e sua família conheça melhor a família de Priyanka, que também postou fotos mostrando a festa de noivado. Na legenda, escreveu:

A única forma de fazer isso... com a família e com Deus. Obrigada por todos os seus desejos e bênçãos.