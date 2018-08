No Twitter, Trump reafirma que seu país tem feito "grandes acordos comerciais"

18/08/2018 | 10:29



À frente de uma semana importante de negociações comerciais entre os EUA e a China, o presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou que por muito tempo seu país fez acordos comerciais "horríveis", mas que agora grandes acordos têm sido feitos, levando ao retorno de muitas empresas para os EUA e, consequentemente, avanço na criação de empregos.

Em um vídeo divulgado em sua conta no Twitter, Trump disse que agora "temos muitos acordos justos com o mundo" e que, antes, muitos países tinham muitas vantagens "sobre nós". "Perdemos empregos, impostos, mas isso agora acabou porque temos feito grandes acordos comerciais", disse Trump.

Nos dias 22 e 23 de agosto, uma delegação de nove autoridades chinesas liderada pelo vice-ministro de Comércio, Wang Shouwen, terá encontros com oficiais americanos liderados pelo subsecretário do Tesouro, David Malpass. De acordo com fontes da Dow Jones Newswires, os negociadores dos EUA e China estão traçando um planejamento para que os diálogos comerciais culminem com uma solução em reuniões entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, em cúpulas multilaterais em novembro, com o intuito de encerrarem a disputa comercial.