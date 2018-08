Demi Moore e Bruce Willis se reúnem em festa de aniversário da filha

18/08/2018 | 10:11



Demi Moore e Bruce Willis se reuniram para o aniversário da filha deles, Rumer Willis, que completou 30 anos de idade na última quinta-feira, dia 16! O ex-casal, que se separou em 2000, posou junto em uma foto, tirada dentro de uma cabine. O registro foi divulgado pela outra filha deles, Tallulah Willis, que aparece na imagem.

Segundo informações da People, as meninas se reuniram com os pais para um almoço e, em um vídeo, Tallulah mostrou a família cantando Parabéns. Ao fundo, é possível ouvi-la dizendo para a irmã:

- Nós esperamos que você volte... sóbria!, disse, se referindo ao suposto problema de Rumer com o álcool.

Lembrando que o astro de filmes de ação é pai de Rumer, Tallulah e Scout LaRue, frutos de seu casamento com a ex de Ashton Kutcher, e também pai de Mabel Ray e Evelyn Penn, de seu relacionamento com Emma Heming, com quem está junto desde 2009. Uma família grande, não é mesmo?