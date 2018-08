Giovanna Ewbank lamenta morte de seu cachorro: Não consigo acreditar que você se foi

18/08/2018 | 09:11



Zeca, cachorro de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank morreu. O cãozinho, o preferido de Titi, a filha do casal, já ganhou uma homenagem do pai, agora foi a vez da apresentadora se pronunciar e ainda fazer uma homenagem linda por meio do Instagram.

Junto com um álbum de fotos, Gioh escreveu o seguinte texto:

Meu bebê lindo, meu ursinho preguiçoso, meu peixinho comilão, meu Zequinha. Ainda não consigo acreditar que você se foi, que dor tenho sentido meu anjinho, por que tão rápido? Eu juro que eu fiz de tudo pra que você pudesse nadar mais na piscina, nos acordar com suas lambidas com bafinho de manhã, fazer aquela cara de pidão para qualquer coisa que comêssemos, dormir por horas e horas no ar condicionado...

Ela ainda continua:

Eu juro que fizemos de tudo meu amor, juro! Estamos destruídos sem você aqui amigão, mas sei que você está respirando em paz agora com a sua parceira, Pestinha! Só peço a Deus que nunca me deixe esquecer esse seu cheirinho e o toque macio do seu rostinho e suas orelhas peludas no meu rosto... pelo menos no céu acho que você não terá mais medo de chuva né, amigão?! TE AMO PRA SEMPRE ZEQUINHA! Sei que logo essa nossa dor vai passar e só teremos as boas lembranças de uma vida linda e cheia de amor que você nos deu! Muito obrigada, Zequinha.