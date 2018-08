Usain Bolt desembarca na Austrália para período de treinos com time de futebol

18/08/2018 | 08:53



Usain Bolt desembarcou em Sydney, na Austrália, na madrugada deste sábado para realizar um período de treinamento com o time de futebol do Central Coast Mariners, que joga na primeira divisão de futebol do país.

"Tenho dito que estou indo realmente para treinar e quero mostrar o que posso fazer", afirmou Bolt. "Sei do que sou capaz e essa é a oportunidade que tenho para mostrar meu futebol. Vou trabalhar duro", prosseguiu.

O oito vezes campeão olímpico e recordista mundial dos 100m e 200m foi recebido por dezenas de jornalistas e torcedores e deve começar os trabalhos no clube na próxima terça-feira, data em que completará 32 anos. Bolt passará por algumas semanas de testes na expectativa de assinar contrato com a equipe e disputar o Campeonato Australiano, que começa em outubro.

Não será o primeiro clube de futebol que Bolt tentará atuar. O fenômeno das pistas de atletismo já passou por times da Alemanha, Noruega e África do Sul. Os dirigentes dos Mariners dizem oficialmente que Bolt passará por "um período indefinido de treinamento para provar que tem habilidade para jogar futebol profissionalmente".

O Mariners venceu o Campeonato Australiano em 2013, mas na última temporada terminou em último lugar no ano passado. O clube ainda informou que Bolt será tratado como qualquer outro atleta e não será assinado contrato caso ele não passe nos testes.