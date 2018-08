O tal do feedback

Cíntia Bortotto



20/08/2018 | 07:25



Como já comentei neste espaço, o feedback é uma das ferramentas mais importantes para o sucesso de um líder. Mas grande parte dos líderes não está preparada para oferecer o feedback formal, aquele que é o retorno da avaliação de desempenho do seu subordinado. O fato é que este momento pode ser considerado uma oportunidade de melhoria de performance individual.

Prepare-se para este tipo de conversa. O feedback deve referir-se a comportamentos específicos, não genéricos. Quanto mais precisa for a informação sobre um comportamento em particular, mais efetiva ela é. Quando se fundamenta no relato de um evento, é muito mais fácil para o receptor aceitar e aproveitar a informação. Diferenças de impressão são comuns, por isso exemplifique a sua percepção. Baseie-se sempre que possível em fatos e dados para suportar suas avaliações.

Um efetivo equilibra imparcialidade e compaixão. Se você for muito direto, de uma maneira insensível, pode afastar as pessoas de modo que elas não consigam ouvir a sua mensagem. Ofereça feedback honesto de uma maneira que dê apoio. Por outro lado, se você é muito compassivo com as pessoas, sua mensagem pode se perder, porque você não está sendo direto o suficiente.

Evite os rótulos. Não diga que pessoas são de determinada maneira, mas sim que elas podem ter comportamentos desta maneira. Restrinja o feedback a coisas que você sabe com certeza. Fale sempre baseado em fatos e dados. Um feedback sobre algo que você não tenha certeza faz com que a confiança do funcionário em você fique abalada.

Na prática, quando for conversar com um funcionário sobre feedback, reserve ambiente adequado e sem interrupções para fazer a devolutiva. Relembre a avaliação de desempenho e assinale os pontos mais críticos, pense no que você irá dizer e exemplificar para o funcionário, se necessário, anote.

Faça uma breve introdução para descontrair o ambiente. Depois, lembre o funcionário de que o objetivo de um feedback é discutir construtivamente áreas de desenvolvimento.

É muito importante que o colaborador se sinta apoiado por você de uma forma franca e objetiva. É importante que fique claro que o propósito é ajuda a melhorar a performance para que a equipe possa produzir e assim, todos crescem juntos.

Siga confiante e boa sorte!