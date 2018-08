Quero Bolsa disponibiliza 12 mil bolsas em faculdades

Da Redação



20/08/2018 | 07:22



Quem possui o objetivo de estudar e pretende iniciar curso de Ensino Superior ainda no segundo semestre, mas não dispõe de recursos suficientes, pode contar com o auxílio do Quero Bolsa, plataforma de inclusão de alunos.

Hoje há 12 mil bolsas de estudos em instituições de ensino do Grande ABC, de acordo com o site. O benefício é oferecido sob a forma de desconto, até o fim do curso, que pode chegar a 74% de desconto em mensalidades de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância.

Para obter a bolsa de estudos é preciso inserir os filtros da busca no site www.querobolsa.com.br. Por exemplo, caso a escolha seja pelo curso de Direito, o sistema dá a opção de adicionar a cidade, a faculdade de interesse e o limite máximo do valor da mensalidade. Então é preciso efetuar inscrição na plataforma e, em seguida, pagar a pré-matrícula para que o benefício seja garantido, orienta a Quero Bolsa.