No 2º bloco do debate, críticas ao governo Temer

17/08/2018 | 23:54



Os candidatos à Presidência da República nas eleições 2018 participam nesta sexta-feira, 17, do segundo debate da disputa, que acontece na RedeTV!, em São Paulo. Dos 13 presidenciáveis, oito estarão presentes no encontro: Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriotas), Ciro Gomes (PDT), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Silva (Rede).

No segundo bloco, críticas ao governo Temer sobre a economia do País, desemprego e sobre sua atuação durante a greve dos caminhoneiros apareceram. Bolsonaro atacou o MDB do presidente e de Meirelles: 'é o partido do toma lá, dá cá". Foram citadas necessidades de reformas. Marina defendeu uma reforma da Previdência. Alckmin pediu uma reforma política.