Halep vence a 2ª do dia e encara bielo-russa na semifinal em Cincinnati

17/08/2018 | 22:56



A tenista romena Simona Halep venceu a segunda partida do dia, na noite desta sexta-feira, e garantiu seu lugar na semifinal do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Desta vez, a número 1 do mundo bateu a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h16min de confronto.

Contra a 44ª do ranking, Halep oscilou nos principais fundamentos e chegou a sofrer três quebras de serviço. Mas soube tirar vantagem da irregularidade da rival no serviço para abrir vantagem nas duas parciais. Tsurenko cometeu sete duplas faltas e acabou sofrendo o mesmo número de quebras nas duas parciais.

Foi o segundo triunfo seguido de Halep nesta sexta. No começo do dia, ela já havia batido a australiana Ashleigh Barty por 7/5 e 6/4. A líder do ranking precisou entrar em quadra por duas vezes no mesmo dia por causa da chuva, que vem atrapalhando a programação do torneio desde o início da semana.

Na semifinal, a número 1 do mundo enfrentará a bielo-russa Aryna Sabalenka, grande surpresa da temporada. A atual 34ª do ranking fez mais uma vítima nesta sexta, ao derrotar a terceira cabeça de chave neste torneio. Após eliminar a checa Karolina Pliskova (9ª pré-classificada) e a francesa Caroline Garcia (6ª), Sabalenka derrotou a local Madison Keys (13ª) por 6/3 e 6/4.

A outra semifinal terá a checa Petra Kvitova e a holandesa Kiki Bertens. A oitava cabeça de chave avançou ao superar a belga Elise Mertens (15ª) por 7/5, 5/7 e 6/3. Já Bertens surpreendeu ao superar a ucraniana Elina Svitolina por 6/4 e 6/3, em duelo que foi o segundo de ambas as tenistas nesta sexta.

Antes do duelo válido pelas quartas de final, Bertens precisou superar a estoniana Anett Kontaveit por 6/3, 2/6 e 6/3. E Svitolina, quinta cabeça de chave, bateu a convidada local Amanda Anisimova por duplo 6/4.