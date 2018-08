Palhavam quer Santo André mais ofensivo em Bragança

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



18/08/2018



Com a semana inteira para treinar, o técnico José Carlos Palhavam espera que o Santo André que entra em campo amanhã, às 15h30, contra o Bragantino, no Interior, seja bem diferente do que perdeu o clássico para o São Bernardo, no fim de semana.



A maior preocupação do técnico é com o setor ofensivo, que segundo ele não conseguiu furar a marcação do Tigre. “Importante a folga. Conseguimos aproveitar bem, conversamos bastante para ver o que precisa para melhorar, principalmente na parte ofensiva, chegar mais na frente”, comentou.



Para isso, o técnico não descartou fazer mudanças na escalação. “Vamos ver. Precisamos ter uma aproximação melhor no ataque, chegar mais vezes à meta do adversário. Mesmo fora de casa, temos obrigação de atacar o Bragantino”, avaliou Palhavam.