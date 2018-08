Indústria da região contrata 250 em julho e 600 no ano

Soraia Abreu Pedrozo

Diário do Grande ABC



18/08/2018



As fábricas do Grande ABC contrataram 250 profissionais em julho. O resultado mostra leve reação ao golpe aplicado pelo combo composto por greve dos caminhoneiros e Copa do Mundo, que ocasionou a demissão de 1.300 operários em junho. E também apresenta melhor desempenho do que no sétimo mês de 2017, quando o saldo estava positivo em 50 postos.

No acumulado do ano, são contabilizadas 600 vagas a mais. No mesmo período de 2017, para se ter ideia, eram contabilizadas 2.300 dispensas. Os dados são de pesquisa de emprego realizada pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).

“Quando 2018 começou, tínhamos perspectivas que não vingaram, de retomada mais consistente. A greve dos caminhoneiros e a Copa, aliado ao ano de eleição, mostraram que a confiança na economia ainda está abalada, e as indústrias optaram por realizar contratações e demissões pontuais, conforme a necessidade”, explica Claudio Barberini, diretor do Ciesp São Bernardo.

O fato de a indústria automobilística ter reduzido significativamente o ritmo de exportações também influencia no emprego no setor, uma vez que as encomendas recuam e as terceirizadas, a fim de reduzir gastos, realizam cortes. “A Argentina, nossa principal parceira comercial, está pior do que a gente. Não tem como não respingar”, cita ele.

Para Barberini, “a economia deve seguir nesse ritmo morno, oscilando, sem tanto otimismo”, até o fim do ano. “Acredito que só após as eleições ou, no ano que vem, as coisas devem melhorar. Até lá, vamos nesse compasso de espera, para desespero da massa desempregada”, sentencia.