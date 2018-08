Consórcio forma primeira turma em método de tiro defensivo

da Redação



18/08/2018 | 07:00



As GCMs (Guardas Civis Municipais) da região ganharam, ontem, multiplicadores da técnica Tiro Defensivo na Preservação da Vida, também conhecida como Método Giraldi. Por iniciativa do Centro Regional de Formação em Segurança Urbana, mantido pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, as corporações passam a contar com 29 novos professores da metodologia.

A cerimônia de formatura, realizada no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo do Campo, contou com a palestra do Coronel da reserva Nilson Giraldi, que criou a técnica de ensino de tiro em 1997. Atualmente, a metodologia é reconhecida internacionalmente pela ONU (Organização das Nações Unidas) e pelo Comitê da Cruz Vermelha. “O método pode ser aplicado em qualquer circunstância e reduz em 98% a perda de vida dos policiais em serviço”, afirmou Giraldi.

O Centro de Formação do Consórcio tem como objetivo integrar as ações das Guardas Municipais.