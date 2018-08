Projeto usa música para superar a vulnerabilidade

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/08/2018 | 07:00



O IMC (Instituto Musical da Comunidade) se instalou na Praça Salvador Rosa, no bairro Jordanópolis, em São Bernardo, há seis meses. Desde fevereiro, alunos se revezam nas aulas de iniciação musical, violão, bateria e piano, entre outros instrumentos, no projeto que funciona no prédio de uma igreja e tem sido gerido, em sua maior parte, por voluntários. O foco é atender crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. “Mais do que aulas de música, queremos transformar vidas. Nosso objetivo é ter uma orquestra”, afirma o músico e integrante do conselho gestor da ação, Gerson Borges, 49 anos.

As aulas, abertas para alunos da partir dos 3 anos, podem ser pagas ou não. “De quem tem condições de pagar, são cobrados R$ 100 ao mês. Para quem não tem, e a gente avalia isso por meio de questionário socioeconômico, a participação é gratuita”, explica a empresária Ayla Bastida, 35, entusiasta do projeto e mãe de uma aluna. “Queremos também captar parceiros que financiem as aulas das crianças bolsistas. Toda a renda é revertida para melhorarmos os projetos, adquirirmos instrumentos e toda a estrutura necessária”, completa.

A direção pedagógica está a cargo de Ricardo Higino, músico, arte educador e que atua em uma das unidades do projeto Fábrica de Cultura, em São Paulo. “Foi ouvindo os relatos de crianças com quem trabalho, na Capital, que também estão em situação de vulnerabilidade social, que começamos a pensar em um projeto assim aqui no Grande ABC”, relata. O IMC está em processo de obtenção de registro para ser considerada uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), para poder pleitear recursos públicos. “Acreditamos no poder transformador da música e queremos atingir as camadas mais carentes da sociedade”, completa.

A escola, que já conta com 20 alunos – entre pagantes e bolsistas – se prepara para abrir um polo na Comunidade Naval, na divisa com Diadema. Uma igreja cedeu o imóvel, que está sendo adaptado. “Sabemos que aqui algumas pessoas podem não conseguir vir. Ter outro polo é uma forma de chegar mais perto de quem mais precisa”, explica a empresária Ayla. Para ela, o fato de alunos pagantes e bolsistas frequentarem as mesmas aulas, promove a inclusão. “É bom para todos nós, inclusive para crianças, ter a oportunidade de sair da sua bolha.”

Os pequenos Joel Moraes Albuquerque, 8; Miguel de Almeida Mendes, 10; e Pablo Luz Borges Martins, 10, frequentam a aula de musicalização infantil. Joel e Miguel sonham em ser músicos profissionais, mas Pablo quer ser veterinário. “As aulas de música me ajudam na escola, melhoram minha coordenação motora e lembro mais das coisas”, conta Miguel. A ideia é que as crianças comecem as aulas na musicalização infantil e sigam aprendendo diferentes instrumentos.

Show de MPB, no dia 21, visa angariar fundos para a iniciativa

Para angariar fundos, o IMC (Instituto Musical da Comunidade) promove na terça-feira, às 20h, show de Gerson Borges no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo (ingressos pelo site www.bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria, no dia do evento. Rua Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos).

Borges, que integra o conselho gestor do IMC, lança o CD Sambaião. “O nome do disco é uma referência às minhas influências”, explica. Os músicos que o acompanharam no trabalho têm experiência com grandes artistas, como Chico Buarque, Bete Carvalho, Fafá de Belém, entre outros.

Este é o 9º trabalho solo de Borges em 25 anos de carreira. A abertura do show fica a cargo do cantor Salomão do Raggae, revelação da Sony Music A produção é de Isaías de Oliveira. Outras informações sobre aulas e parcerias com o projeto podem ser obtidas pelo site www.comuna.org/imc, pela página no Facebook (facebook/institutomusicaldacomunidade) ou pelos telefones 4930-5297 e 96453-0180. O e-mail é o contatoimc@gmail.com.