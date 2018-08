Pedalada e limpeza da Billings abrem programação de aniversário

Bianca Barbosa

18/08/2018 | 07:00



Ar puro, natureza e uma represa inteira no quintal de casa. Essa é a realidade dos moradores apaixonados pela Billings que vivem no Royal Park, em São Bernardo. Como quem ama, cuida, eles promovem limpezas trimestrais na margem da represa que banha o bairro, local que sofre com descarte irregular de lixo. Por conta do aniversário da cidade, na segunda-feira, o local receberá a primeira pedalada da Billings, com presença de integrantes do Greenpeace do Grande ABC e de ciclistas do município. O evento ocorre hoje a partir das 8h, com concentração no Auto Posto Marcopolo, na Estrada Galvão Bueno, no Batistini, e qualquer pessoa pode participar a pé ou de bicicleta.

A pedalada foi uma ideia da associação de moradores, presidida por Keké Andrade, que planejou o evento para “chamar atenção da população ao cuidado com o bem natural”, contou.

Depois da concentração no posto, o grupo vai percorrer trajeto de aproximadamente 40 minutos, passando pela Estrada Marcopolo e vias do bairro, até entrar na Rua Cirilo Pelosini, com destino a Represa Billings. Chegando lá, os ciclistas e moradores farão limpeza das margens secas e molhadas do trecho que banha a rua, e participam de café com conversa sobre a importância de ações em prol do meio ambiente.

Um dos participantes é o pedreiro Luzimar Olegário de Oliveira, 51 anos, morador do Royal Park há 45 anos. “Estarei no barco fazendo a limpeza da represa”, contou animado.

PROGRAMAÇÃO

Também hoje será realizada, às 11h30, a entrega da ligação entre as avenidas Osvaldo Fregonezi e José Odorizzi (Linha Camargo). Amanhã, às 11h, serão inauguradas obras de recapeamento asfáltico de 19 ruas do Parque Terra Nova II e, às 12h, entregues dez ônibus, na Praça São Judas Tadeu, Estrada Galvão Bueno.

Na segunda-feira, às 7h, será celebrada missa em homenagem ao aniversário, às 7h, na Paróquia São João Batista, no Rudge Ramos. A partir das 8h30, a Rua Marechal Deodoro será palco de desfile cívico-militar.