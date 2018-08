'Uma Linda Mulher' estreia na Broadway e Julia Roberts prestigia elenco

17/08/2018 | 20:42



Uma Linda Mulher, o clássico filme dos anos 1990, acaba de ganhar uma adaptação musical que está em cartaz na Broadway. Estrelado pela dupla Julia Roberts e Richard Gere, a produção fez sucesso e hoje é considerado um dos filmes mais aclamados de comédia romântica.

No musical, Samantha Barks assume o papel de Vivian Ward, uma prostituta de Hollywood que conquista o coração do empresário Edward Lewis, interpretado por Andy Karl. "Foi tão difícil assistir ao filme porque é uma performance tão linda e icônica", explicou a atriz em entrevista à Variety.

Na última quinta-feira, 16, a peça estreou na Broadway e a própria Julia Roberts estava na plateia prestigiando os atores. Após a apresentação, a atriz foi aos bastidores conversar com o elenco. "Ela apenas me abraçou por um minuto e não nos largamos. Ela foi tão solidária e animada com o que estávamos fazendo", comenta Samantha.

Pretty Woman: The Musical está em cartaz na Broadway, famosa avenida de Nova York que abriga teatros e superproduções musicais.