Bruno Gagliasso lamenta morte de seu cão: '13 anos de amizade'

17/08/2018 | 20:40



O ator Bruno Gagliasso usou seu Instagram para postar uma homenagem a Zeca, um de seus cães, que tinha 13 anos e morreu nesta sexta-feira, 17.

"Meu melhor amigo, o Zeca, foi embora, virou anjo... Quantas saudades eu vou sentir meu amigão... Que dor... Muito obrigado por estar ao meu lado tanto tempo. 13 anos de amizade. E agora?", escreveu.

Em seguida, continuou: "Obrigado por tudo, Zeca, por me acalmar, por todas as alegrias que você me deu, pela compreensão, por ficar ao meu lado esse tempo todo... Te amo!".

Entre os momentos relembrados por Bruno ao lado do cão estão fotos do cão brincando na água, com travesseiros e ao lado de sua filha, Titi.